College Dordrecht wil lagere snelheid op N3

Het Dordtse college wil dat de maximumsnelheid op de N3 overal 80 kilometer per uur wordt. Dat staat in een brief aan minister Schultz van Verkeer.

Volgens het college is de rijksweg die de stad doorsnijdt onveilig. Dat komt onder meer door de korte - en smalle invoegstroken. Ook zijn er op sommige plekken geen vluchtstroken. Op delen van de N3 mag je nu nog 100 kilometer per uur worden gereden. Het college noemt dat verwarrend en gevaarlijk Het verlagen van de maximumsnelheid tot 80 km zou een relatief goedkope ingreep zijn, staat in de brief aan de minister.