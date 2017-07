Bas Kuipers naar ADO Den Haag

Linksback Bas Kuipers heeft een nieuwe club gevonden. De verdediger, die transfervrij is vertrokken bij Excelsior, heeft een contract getekend bij ADO Den Haag.

Bij Excelsior speelde Kuipers in drie seizoenen 76 Eredivisieduels. In het eerste seizoen werd hij verhuurd door Ajax. In Amsterdam doorliep Kuipers ook de jeugdopleiding en kwam één jaar uit voor Jong Ajax in de Jupiler League.

Bas Kuipers zegt op de website van ADO: "Na drie jaar Excelsior vond ik het tijd voor een stap hogerop. En dat is ADO Den Haag geworden. Een prachtige club. Het mooie is dat ik ook weer met Fons Groenendijk aan de slag ga."