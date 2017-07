Vrijspraak in Rotterdamse taximoord

Gerard Denz

Het gerechtshof in Den Haag heeft in hoger beroep twee broers vrijgesproken van de moord op de Rotterdamse taxichauffeur Gerard Denz in 2004. De uitspraak is opvallend, omdat de rechter in Rotterdam beide mannen nog tien jaar cel had gegeven.

Justitie eiste twee weken geleden opnieuw tien jaar tegen de Rotterdamse broers David en Dani F. Gerard Denz werd in februari 2004 beroofd en doodgeschoten in de Oosterzeestraat in Rotterdam-West. De zaak bleef lange tijd onopgelost, totdat de stiefbroer van de verdachten naar de politie stapte. Het gerechtshof vindt zijn verklaring en die van een andere getuige onvoldoende om de broers te veroordelen.