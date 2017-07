Sparta speelt besloten oefenduel tegen Reading

Sparta

Sparta heeft een extra oefenduel toegevoegd aan het voorbereidingsprogramma. Reading is op zaterdag 22 juli de tegenstander in een vriendschappelijk duel dat niet toegankelijk is voor publiek.

Reading verblijft in de maand juli tien dagen in Nederland. Tijdens dat trainingskamp speelt het team van Jaap Stam enkele oefenwedstrijden, waaronder tegen Sparta. Reading liep dit seizoen door een verloren penaltyreeks promotie naar de Premier League mis, waardoor het opnieuw in het Championship uit zal komen Het duel wordt gespeeld in Oosterbeek en begint om 11:00 uur 's morgens. Later die dag speelt Reading ook nog tegen Cercle Brugge.