Moeder moordverdachte: 'Ik heb vaak genoeg gewaarschuwd'

Moordverdachte Dennis van H. zou al langere tijd last hebben gehad van wanen en er slecht aan toe zijn geweest. Moeder Anneke: "Ik heb Pameijer vaak genoeg gewaarschuwd. Deze moord had voorkomen kunnen worden." De zorginstelling spreekt haar verhaal tegen.

Dennis van H. (28) zat in een project beschermd wonen van Pameijer in Hellevoetsluis. Op 9 april lokte hij zijn begeleidster Jessica naar de Fazantenlaan. "Naar een afgelegen, donker plekje", vertelt zijn moeder. "Dat was bewust. Om haar te doden." De 27-jarige vrouw kwam door messteken om het leven.

Paranoïde

Volgens Anneke(53) ging het al langere tijd niet goed met haar zoon. "Hij was paranoïde, achterdochtig. Hij dacht dat zijn stiefvader undercover werkte. Ik moest van hem naar de TV kijken, want daar zouden boodschappen in verwerkt zitten."

Volgens Anneke deed Pameijer weinig tot niets met die waarschuwingen. "Ze lieten hem veel te vrij. Hij kon gewoon naar buiten lopen als hij wilde. In januari ging het helemaal mis, nadat hij met zijn medicijnen en de behandeling was gestopt."

Signalen

Pameijer zegt in een reactie niet teveel in detail te kunnen treden: de strafzaak loopt nog en het gaat om privacygevoelige informatie. Maar dat de instelling is gewaarschuwd, wordt tegengesproken. Woordvoerder Christiaan Merkuur: "In de interne verslagen staat niet dat de moeder deze signalen aan ons heeft afgegeven."

Dennis van H. is volgens zijn moeder vanaf zijn 16e verslaafd. "Hij heeft al heel wat klinieken van binnen gezien. Na een paar maanden is hij afgekickt en gaat weer weg. Die jongen moet echt goed worden behandeld. In een tbs-kliniek."