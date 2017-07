Gewonde bij explosie in Barendrecht

Bij een explosie aan de Klipper in Barendrecht is donderdagmiddag een persoon gewond geraakt. Het gaat volgens de politie om een zonneboiler die ontploft is.

Het slachtoffer heeft de vloeistof Glycol over zich heen gekregen, dat gebruikt kan worden als anti-vriesmiddel en koelmiddel. De gewonde is onder een douche gezet. Meer volgt.