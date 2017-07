Rijnmond Nu in de Zomerstand!

camping

Het derde en laatste uur van Rijnmond Nu gaat de komende maand in de Zomerstand! Uiteraard praat Ruud de Boer tussen 16 en 18 uur bij over je dag, maar in het laatste uur hoor je nu de beste mix van mooie gesprekken eerder vandaag op Radio Rijnmond én zomerse muziek.

Reacties blijven uiteraard van harte welkom! Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mailtje naar Nu@Rijnmond.nl. Hoe luister jij Radio Rijnmond? Stuur een vakantiefoto via Twitter! @JournalistRuud mét #RijnmondNu : RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu. Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.

Door: Ruud de Boer Correctie melden