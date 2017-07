Klimgeiten Oude-Tonge 'kunnen het dak op'

Na een dik jaar bouwen staat hij er. De schuur voor jongvee, mét grasdak. Niet te missen voor passanten langs de Langeweg in Oude-Tonge.

Aafke en haar echtgenoot Jan van Tilburg bestieren met passie een biologische geitenboerderij. Toen er een nieuwe schuur voor jonge geitjes gebouwd moest worden, ontstond het plan een grasdak aan te leggen. Een weilandje voor jonge geitjes op het dak.

"We wilden gewoon niet weer zo'n zelfde soort schuur neerzetten. We wilden iets origineels", zegt Aafke trots.

Zodra het gras op het dak goed geworteld is en het terrein rond de nieuwe schuur klaar is, mogen de tweehonderd geitjes wat Aafke en Jan betreft letterlijk het dak op.

Aafke:"Ze moeten niet persé van ons, maar we bieden het ze aan door ze beneden te laten lopen. Dan zien we vanzelf wel of ze erop gaan."

Die kans is erg groot, want geitjes zijn klimmers.

Over niet al te lange tijd ziet u dus in Oude tonge witte geitjes boven het landschap uitstijgen.