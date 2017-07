Vandenbroucke nieuwe fysiotherapeut Feyenoord

Stijn Vandenbroucke

Stijn Vandenbroucke is vanafkomend seizoen de nieuwe fysiotherapeut van het eerste elftal van Feyenoord. De 40-jarige Belg heeft in De Kuip een contract getekend voor één seizoen en is de opvolger van Melvin Fleur, die is vertrokken bij Feyenoord.

Met Vandenbroucke treedt er een ervaren fysiotherapeut toe tot de medische staf van Feyenoord. Hij werkt al sinds begin deze eeuw in de voetbalwereld en was actief bij onder meer de nationale teams van China en Albanië. Tussen 2009 en 2012 was Vandenbroucke fysiotherapeut bij Premier League-club West Ham United. Na twee seizoenen bij Anzji Machatsjkala en Dynamo Moskou keerde hij in 2014 terug bij West Ham als hoofd van de medische staf. Deze functie vervulde hij tot vorige maand.