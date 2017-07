Yuriko, de wolf van Rockanje in Chris Natuurlijk van 8 juli

De wolf van Rockanje, North Sea Jazz, Kaas & Koe en koken met de Benali's in Chris Natuurlijk van 8 juli.

De wolf van Rockanje (en van Judith Visser)

Is het nou een wolf of een hond? Nou, Yuriko is een wolfhond. En geen wolfshond met een s. Want dat is iets heel anders. Chris Natuurlijk gaat samen met Yuriko en haar onafscheidelijke baasje Judith Visser kijken naar de foto's die de schrijfster uit Rockanje heeft gemaakt tijdens de lange wandelingen langs het strand en door de duinen. Die foto's zijn deze zomer te zien bij Zeeweg Pottenbakkers in Rockanje.

Helemaal into North Sea Jazz

Ja, natuurlijk hoor je op 8 juli in Chris Natuurlijk hoe de eerste avond van North Sea Jazz verlopen is en geeft collega Mooike de Moor je tips voor de twee dagen die het jaarlijkse festival in Rotterdam Ahoy nog te gaan heeft.

Koken met de Benali's

Abdelkader Benali en zijn vrouw Saïda koken deze zomer mediterraans en de recepten en verhalen delen ze met de lezers van Lux, de weekendbijlage van NRC. In Chris Natuurlijk vertelt de in Rotterdam opgegroeide schrijver over Koken met de Benali's

Kaas & Koe

Het houden van koeien en het maken van kaas heeft de Alblasserwaard veel welvaart bezorgd. Chris Natuurlijk reist af naar museum De Koperen Knop waar zij op de tentoonstelling Kaas & Koe kennis maakt met de kunst, de kazen en de koeien van de Alblasserwaard.





Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.