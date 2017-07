Verpleeghuis Ouddorp omgetoverd tot camping

Twee dagen lang is de binnentuin van zorgcentrum de Vliedberg in Ouddorp omgetoverd tot camping. Tenten en zwembadjes staan opgesteld; kleurige parasols, slingers en opblaasbeesten vormen de rest van het decor.

Vanaf een afstand is de accordeonmuziek al te horen. Er wordt gedanst en meegezongen op de muziek van de accordeonist. Wie niet kan dansen draait met handen, sluit tevreden de ogen of tovert een lach op het gezicht.

Tussendoor loopt het personeel rond met gekke hoedjes of in een bijzondere outfit. Het idee voor de camping komt van een van de personeelsleden zelf.

Ineke Hoek: “Ik had ooit eens gezien dat een verpleeghuis met de bewoners naar een kampeercentrum was geweest. Ik heb me altijd voorgenomen dat ook eens hier te doen. Het is zo mooi om iedereen te zien lachen.”

Corrie Akershoek brengt vrijwel dagelijks een bezoek aan haar zwaar gehandicapte man. “Dit is weer eens wat anders,” zegt ze.

“Het is zo leuk dat ze dit organiseren, voor ons allemaal eigenlijk. We doen spelletjes, luisteren naar de muziek en spelen met een bal in het water. Je ziet Krijn ervan genieten.”

Ook de meegebrachte (klein)kinderen van personeel en familieleden vinden de camping leuk. Dankzij het lekkere weer kunnen ze poedelen in de badjes of spelen in de tent. “Nu hebben die mensen ook weer eens een vakantiegevoel,” zegt een van de kinderen.



Bewoner Hubert van Heest vindt de camping maar ‘matig’. Kamperen deed hij vroeger wel, in Zeeland bijvoorbeeld. En hij vindt het nu ook wel gezellig hoor. Dus wat is het dat hij mist? “Tanden”.

Meneer Lokker hengelt ondertussen met een schepnetje in het water van de fontein. De oud-visser weet een schepnet vol plastic eendjes bij elkaar te vissen. Wat denkt Locker zelf wat hij heeft gevangen? “Nou, kabeljauw,” zegt hij bloedserieus, maar meteen daarop grappend: “Maar ik vang liever een leuke vrouw.”



Er wordt normaal gesproken veel geklaagd over bezuinigingen en onderbezetting in de zorg. Hoe is dit dan toch mogelijk? “Er is niet veel nodig om dit te organiseren,” zegt personeelslid Jolanda Hakkenbrak. “Het kost ons slechts 175 euro, dankzij de vele vrijwilligers en sponsors uit het dorp. Als personeel offeren we zelf ook een vrije dag. Ja, dit kost veel energie maar je krijgt er ook zoveel energie voor terug. Dan is het me dit allemaal waard.”