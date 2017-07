Schiedam waarschuwt voor 'moeder aller onkruid'

Milieudefensie en de gemeente Schiedam waarschuwen voor de plant 'Japanse duizendknoop'. Het plantje is onkruid van het ergste soort en verspreid zich razendsnel, zegt Milieudefensie. De gemeente roept haar burgers op de duizendknoop niet bij het compost te gooien.

''Het is een exoot, die krijg je niet meer weg. Ze zitten tot vier meter diep en het verdringt inheemse soorten, maar het tast ook de veiligheid aan zoals funderingen, asfalt en dijken", zegt Fred van der Drift van Milieudefensie Schiedam.

Een van de oplossingen om van de plant af te komen is volgens de gemeente het afgraven tot vier meter diepte. Een dure en ingrijpende operatie. De Japanse duizendknoop staat internationaal op de zwarte lijst van onkruidsoorten en wordt zelfs de 'moeder aller onkruid' genoemd.

''Heb je 'm in je tuin, gooi dan in ieder geval de resten niet bij het groenafval. Gooi het in de grijze container zodat het verbrand wordt. Want op de composthoop overleefd dit kreng en komt ie dus toch weer op andere plekken.''

Als laatste redmiddel zou de gemeente Schiedam gif kunnen gaan gebruiken om de plant aan te pakken. Dat is dan wel opvallend omdat er al sinds 1983 geen bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt in de stad.

Ook milieudefensie zegt gif niet per definitie af te wijzen als laatste optie. Maar liever heeft het dat er grootschalig wordt afgegraven. De gemeente Schiedam wil samen met het rijk en de omliggende gemeenten beleid uitzetten om gezamenlijk de Japanse duizenknoop uit te roeien.