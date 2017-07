Volg oefenduel SSS - Sparta in ons liveblog

Vuurwerk op de training van Sparta

Volg de oefenwedstrijd van Sparta tegen SSS uit Klaaswaal via het liveblog op onze website. Beelden van het eerste oefenduel in deze voorbereiding komen later online.

De wedstrijd tussen SSS en Sparta begint om 19:30 uur. De komende weken zal het team van Alex Pastoor nog veel meer wedstrijden gaan spelen, te beginnen komende zaterdag tegen PPSC.