Brandweerman over reanimatie jongetje: 'je wil er alles aan doen dat hij het redt'

Het Belgische jongetje dat woensdag verdronk bij een vakantiepark in Chaam, is 45 minuten lang gereanimeerd door een brandweerman van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Omroep Brabant sprak brandweerman Peter van der Linden na het drama. Hij was in Limburg samen met zijn vrouw op vakantie.

''We waren eigenlijk op weg om ergens een hapje te gaan eten toen we langs de plas reden. Daar zagen we veel politie en brandweer. Van der Linden bedacht zich geen moment en bood zich aan voor hulp.

''Ik heb hem 45 minuten gereanimeerd. Dat is lang. Zeker ook omdat het jochie al een lange tijd in het water had geleden. Maar je wil er gewoon alles aan doen, dat hij het redt.''

De 8-jarige Tristan was vermist geraakt in een zwemvijver van het vakantiepark. Op dat moment was er geen toezicht. Na de reanimatie werd het kind naar het ziekenhuis gebracht, waar het later op de avond alsnog overleed.

''Daar heb ik wel een tik van gehad. Het gaat om een kind, dat is echt heftig'', besluit de Rotterdamse brandweerman.