Vakantieuittocht Rotterdamse Turken en Marokkanen niet vanzelfsprekend

Voor een aantal Rotterdamse Turken en Marokkanen geldt dat ze dit jaar niet op vakantie willen naar Turkije of Marokko, vanwege de politieke spanningen in beide landen.

Rotterdammer Alaattin Erdall blijft deze zomervakantie dicht bij huis. Zijn naam verscheen in Turkije op een lijst van "terroristen" omdat hij zou sympathiseren met de Gulen-beweging, die door president Erdogan verantwoordelijk wordt gehouden voor de coup in 2016.

"Na de vele intimidaties en bedreigingen durf ik eerlijk gezegd niet meer naar Turkije te gaan. Ik ging jaarlijks terug voor familie en omdat ik erg van Istanboel houd. Maar helaas, ik wil met mijn gezin het risico niet lopen daar te worden opgepakt."

Ook Marokkaanse Rotterdammers uit het Rif-gebergte zijn voorzichtig met een bezoek aan Marokko. Al maanden vinden daar protesten plaats tegen de regering.

De bevolking eist meer aandacht voor het 'achtergestelde gebied' en wil beter onderwijs, gezondheidszorg en meer werkgelegenheid. Voor 20 juli staat in de Rif opnieuw een grote demonstratie gepland.

De 21-jarige Hassan uit Rotterdam komt net terug uit het gebied:"Ik werd bij een politiepost tegengehouden en mocht niet verder, ook niet toen ik mijn Nederlands paspoort liet zien. Ze waren bang dat ik aan de protesten wilde gaan meedoen."

Hassan kent veel familieleden en vrienden in Rotterdam die vanwege de spanningen niet naar Marokko durven. "Vooral mensen met kleine kinderen blijven liever thuis deze zomer en daar heb ik best begrip voor. Maar eigenlijk moeten we niet bang zijn, we moeten gewoon doorleven."