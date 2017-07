Arrestatie in Hellevoetsluis voor schietpartij

De politie heeft deze week in Hellevoetsluis een man opgepakt voor een schietpartij twee weken geleden in Den Haag. Een vrouw werd in de nacht van 25 op 26 juni 2016 geraakt in haar bovenbeen.

De politie besteedde aandacht aan de zaak in Opsporing Verzocht en het opsporingsprogramma van Omroep West. Diezelfde dag waren er vier invallen in Den Haag, Ede, Renswoude en Hellevoetsluis. In totaal zijn er vier mensen opgepakt. Bij die invallen zijn meerdere spullen in beslag genomen. Vrijdag worden de verdachten voorgeleid voor de rechter-commissaris.