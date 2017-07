Hardinxveld-Giessendam moet 1,3 miljoen euro betalen

Gemeenteraad Hardinxveld-Giessendam

De gemeente Hardinxveld-Giessendam moet 1,3 miljoen euro betalen in een conflict over de overstap naar de samenwerkende Drechtsteden. Het conflict was voorgelegd aan de provincie Zuid-Holland.

Hardinxveld wil overstappen van de samenwerkende gemeenten in de Alblasserwaard naar de Drechtsteden. Dat betekent dat afspraken over de Sociale Dienst worden geschrapt. Het bureau dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van bijvoorbeeld uitkeringen wilde 2,3 miljoen euro van Hardinxveld. De gemeente wilde niet verder gaan dan een half miljoen. De provincie heeft beide berekeningen naast elkaar gelegd en besloten dat Hardinxveld 1,3 miljoen moet betalen.