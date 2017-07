Honkballers Oranje uitgeschakeld op WPT

Het Familiestadion in Rotterdam is het decor voor het WPT

De Nederlandse honkballers zijn uitgeschakeld voor de winst in het World Port Tournament. Oranje verloor donderdagavond met 4-3 van Taiwan.

De wedstrijd in het Neptunus Familiestadion in Rotterdam werd nog onderbroken door de regenval en onweer. Nederland gaf na de onderbreking in de laatste inning een 3-1 voorsprong uit handen.

Vrijdag is de laatste wedstrijd van Oranje tegen Cuba of Curacao. Dat duel gaat om de vierde plek. Zondag is de finale van het honkbaltoernooi.