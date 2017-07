Blikseminslagen in Rotterdams huis en molen

De bliksem is donderdagavond op twee plaatsen ingeslagen in Rotterdam. Op het Koningin Emmaplein sloeg de bliksem in een huis.

Meerdere stenen zijn naar beneden gekomen, maar er raakte niemand gewond. Ook een molen aan de Plaszoom werd geraakt. Ook hierbij raakte niemand gewond. Er ontstond geen brand.