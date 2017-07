VIDEO: Indrukwekkende bliksem zorgt voor overlast in de regio

De bliksem is donderdagavond en in de nacht erna op verschillende plaatsen in onze regio ingeslagen. In Rotterdam en Zwijndrecht ging het mis.

Op het Koningin Emmaplein in Rotterdam sloeg de bliksem in een huis. Meerdere stenen kwamen naar beneden, maar er raakte niemand gewond. Ook een molen aan de Plaszoom werd geraakt. Ook hierbij raakte niemand gewond. Brand in Zwijndrecht

Bij een blikseminslag in een huis in Zwijndrecht ontstond brand. De brandweer wist de brand tot de nok beperkt te houden. Ook in Zwijndrecht raakte niemand gewond.