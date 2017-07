Van Drongelen: 'Had graag op EK gestaan'

Rick van Drongelen

Rick van Drongelen bereidt zich met Sparta voor op een nieuw seizoen in de eredivisie. De 18-jarige verdediger is vanwege de voorbereiding bewust door de Rotterdammers bij de selectie gehouden, terwijl hij op dit moment ook met Oranje onder 19 een EK had kunnen spelen. ''Ik had daar graag willen staan'', zegt Van Drongelen.

''Ik volg de wedstrijden en heb veel contact met Ajax-speler Dani de Wit, die wel op het toernooi in Georgië is. Zo'n Europees Kampioenschap is prachtig om te spelen. Het is niet dat ik daar niet met de club over heb gesproken, maar ik heb de keuze van Sparta moeten accepteren.'' Van Drongelen probeert ondanks zijn afwezigheid toch een steentje bij te dragen. ''Voor de eerste wedstrijd heeft de bondscoach gevraagd of ik een videoboodschap kon inspreken. Ik heb ze veel succes gewenst en gezegd dat ze net als in de voorbereiding van Duitsland moesten winnen. En dat is weer gelukt.'' Oranje onder 19 verloor, na de eerdere 4-1 zege op Duitsland, donderdagavond zijn tweede groepswedstrijd met 1-0 van Engeland. Zondag wacht het laatste groepsduel met Bulgarije.