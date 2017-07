Rotterdam wil eenzaamheid aanpakken

De gemeente Rotterdam gaat initiatieven steunen die eenzaamheid moeten tegen gaan. De helft van de ouderen geeft aan dat ze zich wel eens eenzaam voelen. Ook onder kinderen speelt dit probleem.

Initiatieven tegen eenzaamheid kunnen ingediend worden bij CityLab 010. Zij gaan met geld van de overheid met de plannen aan de slag.

Op die manier zijn al honderden plannen uitgevoerd. Nu komen daar ook initiatieven bij tegen eenzaamheid.

Het plan is afkomstig van D66 in de Rotterdamse raad. Alleen de VVD was tegen het plan.