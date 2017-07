Dordtse stadsbeiaardier en watermuzikant brengen serenade

Watermuzikant Reinier Sijpkens in zijn bootje 'De Notendop"

Dordtenaren en bezoekers van de stad werden donderdagavond getrakteerd op een bijzonder duet. Watermuzikant Reinier Sijpkens ging met zijn trompet en orgeltje in duet met de stadsbeiaardier op het carillon van het stadhuis in Dordrecht. Het was de aftrap van een serie bijzondere torenconcerten.

De twee noemden het een concert 'van grote hoogte en diepgang', want de beiaardier speelt boven in de toren en de watermuzikant vanaf zijn kleine bootje 'De Notendop'. Bij toeval ontstaan

"Het is improviseren", vertelt stadsbeiaardier Boudewijn Zwart. "We doen het vaker, maar het blijft spannend. Deze combinatie is bij toeval ontstaan. Ik hoorde ooit bij de Westertoren in Amsterdam een trompettist spelen en vulde hem op het carillon daar. Daarna zijn we in gesprek geraakt." Watermuzikant Sijpkens speelt trompet, terwijl hij met zijn rechterhand een draaiorgeltje bedient. Een 'serenade' zoals hij het zelf noemt. En dat terwijl hij tegelijkertijd rondjes vaart in zijn zelfgebouwde bootje. Het publiek vindt het prachtig: "Ja heel knap! Dit zie en hoor je niet elke dag!" Donderdagavonden

Vanaf nu worden in juli en augustus op de donderdagavonden meer concerten gegeven, waarbij zowel het carillon van de Grote Kerk als van het stadhuis worden bespeeld. Gastbeiaardiers uit binnen- en buitenland komen hiervoor naar Dordrecht.