Auto op kant na botsing met vluchtende Rotterdammers

Foto: Politie Delfshaven

Bij een achtervolging in Rotterdam-Delfshaven is vrijdagmorgen een auto op z'n kant beland. De bestuurster werd aangereden door een wagen die op de vlucht was voor de politie. De vrouw moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Agenten wilden rond half acht twee mannen aanspreken vanwege een kapot achterlicht van hun auto. De bestuurder stopte echter niet en ging er met hoge snelheid van door. De achtervolging van de politie eindigde bij de Mathenesserbrug. Daar botste de auto op de wagen van een vrouw. Haar auto kwam op z'n kant te liggen. De bestuurder van de vluchtauto was een Rotterdammer van 19 jaar. Zijn bijrijder was een stadgenoot van 18.