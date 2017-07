Cor Adriaanse nieuwe trainer Feyenoord onder 19

Feyenoord onder 19 heeft een nieuwe trainer gevonden. De 61-jarige Cor Adriaanse volgt de naar Apoel Nicosia vertrokken Damien Hertog op. Laatstgenoemde gaat in Cyprus aan de slag als assistent van Mario Been.

Adriaanse is al ruim twintig jaar actief voor de Feyenoord Academy. De afgelopen vijftien jaar was hij hoofdtrainer van Feyenoord onder 17. In zijn tijd bij de Academy heeft de oud-voetballer van FC Den Bosch meerder talenten, die hij zelf onder zijn vleugels heeft gehad, zien doorbreken in het eerste elftal.

Het nieuwe team van Adriaanse begint 22 juli aan de voorbereiding. Het kan een speciaal seizoen worden voor de Rotterdammers. Het is namelijk de eerste keer dat de ploeg uitkomt in de UEFA Youth League, de Champions League voor jeugdteams.