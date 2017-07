Vitesse-fans boycotten Johan Cruijff Schaal

De supportersvereniging van Vitesse heeft besloten om de strijd om de Johan Cruijff Schaal te boycotten. De fans zijn boos over het aantal kaarten dat door de KNVB ter beschikking is gesteld voor de Arnhemse supporters.

De KNVB heeft maar 1200 kaarten aan de bekerwinnaar gegeven, waar de Vitesse-fans minstens 4000 kaarten wilden. Het is niet zo dat er helemaal geen Vitesse-supporters op 5 augustus aanwezig zullen zijn. "Wel zullen we het uitvak claimen en met één bus naar Rotterdam reizen met slechts een paar supporters", meldde de supportersvereniging vrijdag. Echter zullen er geen kaarten voor de verplichte buscombi verkocht worden.

De opzet van de Johan Cruijff Schaal is gewijzigd. Voorheen werd de wedstrijd gespeeld in de Amsterdam ArenA. Door de nieuwe opzet wordt de wedstrijd nu gespeeld in het stadion van de landskampioen. Hierdoor is de bekerwinnaar de uitspelende ploeg.