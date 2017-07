Kun je met een elektrische auto op vakantie?

Zes elektrische auto's zijn sinds woensdag onderweg van Rotterdam naar Barcelona om te testen of je met een elektrische auto naar Zuid-Europa op vakantie kan. Want met 26.000 laadpalen in Nederland vind je altijd wel een lege laadpaal, maar hoe is dat over de grens?

Het initiatief komt van de Schiedamse Daniëlle Hoogendijk die groot pleitbezorger is van elektrisch rijden. Zij ging woensdagochtend met dertien mensen en zes verschillende auto's op weg. Zo doen er onder meer een Nissan Leaf, een Renault Zoe en een elektrische BMW mee aan de rally.

Tegenslagen

Net zoals bij een 'normale' rally zijn er tegenslagen en complicaties, maar niet de typische 'lege tank'. Denk eerder aan een langzame laadpaal in plaats van een snelle, waardoor je ineens zes uur staat te wachten voor je verder kunt rijden.

Het moraal is af en toe wel laag hierdoor, zegt Hoogendijk. "Gisteren hadden we 180 kilometer op één lading gereden en we waren zo goed op schema. Toen kwamen we aan bij een laadpaal en hielden ons pasje ervoor, maar hij ging niet open!"

Gelukkig heeft ze meerdere pasjes bij zich en zijn de teams onderling vriendschappelijk, waardoor ze elkaar af en toe uit de brand kunnen helpen.

34 graden, geen airconditioning

Ondanks de vriendschappelijkheid blijft het wel een rally. "We zijn wel competitief bezig, dus we gaan ook tot het uiterste met de auto: we doen bijvoorbeeld de airconditioning uit, met 34 graden, om stroom te besparen. We hebben allemaal zitten zweten in de auto!"

Via Google Maps kunnen ze ook zien waar de rest zich bevindt. Staan de andere teams al bij het volgende laadpunt te laden, dan nemen ze de gok en rijden door naar het volgende laadpunt.

De teams hebben inmiddels Zuid-Frankrijk bereikt, maar één team had genoeg van de tegenslagen en gooide gisteren in Lyon de handdoek in de ring. De druppel? Ze hadden hun auto op slot gedaan via een app op hun telefoon, maar vergaten vervolgens de telefoons in de auto.

1677 kilometer

Als alles goed gaat bereiken de overgebleven teams na 1677 kilometer vrijdag het Spaanse Barcelona. En na een paar dagen uitrusten mag de hele reis opnieuw, want óók de terugreis moet met de elektrische auto.