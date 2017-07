Evander Sno stopt ermee

Evander Sno zet een punt achter zijn professionele voetbalcarrière. De Dordtenaar stond als laatst onder contract bij RKC Waalwijk. In goed overleg met de Brabanders heeft hij besloten zijn contract te ontbinden.

Sno kwam in het begin van zijn loopbaan kort uit voor Feyenoord. Verder speelde hij voor NAC Breda, Celtic en Ajax. In 2010 werd hij tijdens een duel van de beloften van de Amsterdammers getroffen door een hartstilstand. Sno maakte daarna zijn rentree bij RKC. Via NEC keerde hij in de winterstop terug in Waalwijk.