Jonge okapi Gerrit voor het eerst buiten

Een hele belevenis voor okapi Gerrit in Diergaarde Blijdorp vrijdagmorgen. Het dier, dat op 13 mei ter wereld kwam, ging voor het eerst naar buiten.

De eerste weken na de geboorte verbleef Gerrit achter de schermen in zijn veilige nest en was hij alleen via de webcams van de diergaarde te zien. Daar bracht Gerrit zijn dagen slapend en drinkend door.

Maar inmiddels kon het okapi-jong zijn moeder Kamina goed volgen. Het binnenverblijf had hij inmiddels verkend, dus alle reden om ook de buitenboel te ontdekken.

In 1957 kwamen de eerste okapi's naar Blijdorp. De dierentuin noemt het extra bijzonder dat er juist dit jaar een okapi is geboren, tijdens het 160-jarig jubileum van de diergaarde.