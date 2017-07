Hondenbezitters 'euforisch' na afschaffen belasting

"Ik ben euforisch, hier heb ik een jaar voor gelobbyd", reageert VVD-burgerraadslid en hondenbezitter Pascal Lansink. Per 2018 betaalt de Rotterdamse hondenbezitter geen belasting meer voor zijn viervoeter.

Daarvoor werd donderdag een motie aangenomen in de Rotterdamse gemeenteraad.

"Dat is heel erg goed nieuws en terecht!", reageert het baasje van een Berner sennenhond genaamd Daisy. "De hondenbelasting moest er zijn om faciliteiten te maken voor honden en dat gebeurde niet", zegt de man die verslaggever Jelle Gunneweg tegen het lijf liep.

"De uitlaatplekken in Rotterdam zijn erbarmelijk slecht", vindt de hondenbezitter. Hij moet zijn hond tegenwoordig uitlaten langs de Schiedamseweg bij het Witte Dorp in Rotterdam-West. "Dat is gevaarlijk, want dan kunnen de honden zo onder de tram komen."

Hondenbezitters betalen per jaar 114 euro aan hondenbelasting. Elke extra hond kost nog eens 180 euro.