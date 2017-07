Strandvijfdaagse stopt met 'verwentent' en gaat terug naar de basis

De 17e editie van de Strandvijfdaagse moet nog aan zijn laatste etappe beginnen, maar voorzitter Peer Claessens heeft zijn eindoordeel al klaar: "Het was een prima editie, maar die verwententen en fietsen doen we nooit meer. Terug naar de basis!"

Het leek zo'n aardige geste naar de 400 deelnemers aan het wandelevenement. Normaal moeten de wandelaars elke avond hun eigen tentje opzetten, maar dit jaar stelde de organisatie 7 tenthuisjes te huur beschikbaar voor 17 wandelaars.

Verwententen

Claessens: "Je kunt het wel een soort verwententen noemen ja. Er staan stapelbedden en eenpersoonsbedden in met echte matrassen. Als de deelnemers dan moe aankomen, staat de bagage er al in en kunnen ze zo gaan liggen."Glamping voor wandelaars, past dat wel bij het beeld van afzien vijf dagen lang? Ja hoor, zegt een van de huurders. "Het is super geregeld. Dit is uniek".

Uniek is het zeker, stelt Claessens. "Want dit doen we dus nooit meer. Het zorgde voor ongelofelijk veel meer werk. Voor onze vrijwilligers, was het echt niet leuk meer. Ze waren uren later klaar dan normaal met op- en afbouwen."

Lekker dansen

Terug naar de basis dus volgend jaar. En die basis zit goed, vindt Elsbeth: "Het gaat om het plezier, het lopen langs het strand, het contact met de mensen en 's avonds lekker dansen. Het is echt vakantie."

De vergelijking met de Nijmeegse Vierdaagse gaat wat haar betreft volledig mis. "Hier kun je ook nog weleens alleen lopen, maar dat gaat je in Nijmegen niet lukken."

In vijf dagen lopen de deelnemers uit Nederland, België. Duitsland en Italië kilometers lang via strand en deltawerken. De start was maandag in Vlissingen en kende avondstops in Domburg, Kamperland, Renesse en Stellendam.

Vanaf het voetbalcomplex van VV Stellendam vertrokken de wandelaars vrijdagochtend om 9.00 uur voor het laatste stuk van de tocht naar Rockanje. De finish is bij Strandpailvjoen Badlust.