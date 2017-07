Playlist Muziek voor Volwassenen 08-07-2017

Album van de Week is "Like there's no tomorrow" van Eamonn McCormack.

Verder muziek van o.a. Tom Russell, Chris Stapleton, Levon Helm en Trampled Under Feet.



De playlist is te vinden in de pdf. Documenten: Playlist_Derksen_17-07-08