Verdachte gepakt voor fatale mishandeling Straatweg

Het café aan de Straatweg (rechts).

Een 19-jarige Rotterdammer is in Spanje opgepakt voor de dood van een man bij een café aan de Straatweg in Rotterdam, in februari. De verdachte wordt ook verdacht van betrokkenheid van de beschieting van een woonwagen aan het Terbregsehof tijdens Nieuwjaarsnacht.

De man zit op dit moment vast in Spanje en wordt binnenkort uitgeleverd aan Nederland. Straatweg

Het 56-jarige slachtoffer uit Capelle aan den IJssel was op Het 56-jarige slachtoffer uit Capelle aan den IJssel was op 4 februari met zijn vriend in het café op de Straatweg toen er ruzie uitbrak tussen twee andere bezoekers. Hij suste de ruzie en verliet rond 02:00 's nachts het café. Daar werd hij voor de deur zo ernstig mishandeld dat hij enkele dagen later aan zijn verwondingen overleed. Justitie loofde voor het oplossen van de zaak een beloning van 15.000 euro uit. Terbregsehof

De schietpartij op het woonwagenkamp aan het Terbregsehof was in de nacht van De schietpartij op het woonwagenkamp aan het Terbregsehof was in de nacht van Oud en Nieuw 2017 . Het 13-jarige slachtoffer werd in de lever geraakt, toen de woning vanuit een auto werd beschoten.