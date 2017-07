Ouddorpse strandwachten mogen op camping slapen

De Ouddorpse Reddingsbrigade heeft vlak voor de start van het strandseizoen toch nog een plek gevonden om de vrijwilligers te laten overnachten. Camping De Klepperstee stelt twee kampeerplekken beschikbaar om de strandwachten hun tenten te laten opzetten.

De reddingsbrigade opereert op de stranden rond Ouddorp en de Brouwersdam en heeft een eigen reddingspost op het strand. Hier sliepen in het verleden de leden, die uit allerlei delen van Nederland komen.

De gemeente heeft dit altijd gedoogd, tot dit seizoen. Ook de brandweer staat het slapen in de kleedkamer van de post niet meer toe.

Veilig strand

Toen Jeroen den Hollander van camping De Klepperstee van het probleem hoorde, hoefde hij niet lang na te denken. "We bieden ze een gratis overnachtingsplek naast het terrein van het surfkamp, een prima plek. We doen het met alle liefde, want wij ontvangen badgasten die ook een veilig strand willen."

Persvoorlichter Erik van Es van de Ouddorpse Reddingsbrigade vindt het een fantastisch gebaar van de campingbaas, maar hij hoopt volgend jaar toch wel weer op het strand te kunnen slapen. "We willen de post gaan verbouwen en zijn met de gemeente in goed overleg om dit ook financieel mogelijk te maken."

Preventief

Het strand wordt vanaf zaterdag 8 juli dagelijks bemand vanuit de post aan het Flauwe Werk. De reddingsbrigade houdt preventief toezicht bij het strand, verleent hulp aan zwemmers en surfers in de problemen en geeft advies over hoe en waar je veilig kunt zwemmen.