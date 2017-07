Politie pakt drugsdealer op in Rotterdam-Zuid

De politie heeft een drugsdealer aangehouden in Rottterdam-Zuid. De 46-jarige man uit Hoogvliet werd woensdag tijdens een politie-actie opgepakt.

Behalve de verdachte moesten ook enkele klanten van de man mee naar het politiebureau. De dealer, een bekende van de politie, is inmiddels vrijgelaten en moet op een later moment voor de rechter verschijnen.

Ook heeft hij een locatieverbod voor een groot gebied rondom de Strevelsweg gekregen.

Wegens klachten over drugs- en geluidsoverlast rond de Strevelsweg en de Jagerslaan in Rotterdam-Zuid houdt de politie vaker acties in dat gebied.