Tijdritspecialist Van Emden laat WK schieten

Jos van Emden voorafgaand aan de tijdrit op de openingsdag van de Tour. Foto: Vincent Jannink (ANP)

Jos van Emden doet niet mee aan het WK tijdrijden in Noorwegen. De Schiedammer, dit jaar winnaar van de afsluitende tijdrit in de Ronde van Italië, vindt het parcours in het Noorse Bergen te zwaar.

In overleg met bondscoach Thorwald Veneberg besloot Van Emden daarom de rit op het WK te laten schieten. Op dit moment rijdt de renner van Lotto-Jumbo de Tour de France. Tijdens de individuele tijdrit op de eerste dag werd hij zevende. De tijdrit voor de mannen op het WK wordt verreden op 20 september.