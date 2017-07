ARCHIEF RIJNMOND 2 juli 2017 - Huilen

Afgelopen week heb ik gehuild om andermans verdriet.En dan ook nog eens eerder om het vooruítzicht van andermans verdriet, dan om al aanwézig verdriet.

Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar ik leg het uit.

Afgelopen zondag werd in De Doelen het gala gehouden waarmee Joke Bruijs haar 50-jarig artiestenjubileum luister bijzette. Goede kans dat u er wel iets van heeft meegekregen.

De organisatie had nogal wat uit de kast gehaald. Een orkest van 26 man, met een geweldige Italiaanse saxofonist, meerdere gastzangers, en mooie foto-projecties ter ondersteuning van de persoonlijke verhalen die Joke vertelde.

Alles bij elkaar een memorabele middag.

Maar waar ik bij volschoot, was een bijdrage van Gerard Cox.

Hij zong het nummer 'Voor m'n dochtertje'.

Een eigen vertaling van hem van 'A ma fille' van Charles Aznavour.

Ik ken die Nederlandse versie. Gerard heeft die ooit zelf opgenomen, en vóór hem Corry Brokken. Ik ken ook de uitwerking die dat lied op me heeft.

Ik heb er al eerder door met een brok in mijn keel gezeten.

En dat een beetje tot mijn verbazing.

Want het lied gaat over de vader van een dochtertje, een vader die fantaseert over de dag dat zijn nu nog kleine dochtertje zich zal losmaken, de deur uitgaat, uitvliegt. Nú al kan die vader treurig worden bij de gedachte dat z’n dochter gaat trouwen, ook al zal die gedachte dus pas in een vrij verre toekomst werkelijkheid worden.

Toen Gerard het in De Doelen zong, voelde ik al snel mijn ogen prikken. En ja, hoor, daar kwamen de tranen.

Hoe kan het dat dit me zo raakt?

Ik heb geen kinderen, laat staan een dochtertje.

Er gaat dus niemand het huis uit.

Het perspectief dat wordt bezongen is niet het mijne.

Maar toch.

Ik denk dat er iets algemeners is dat me zo treft in dit lied.

Het lied gaat in de kern over het naderende afscheid van een dierbare. En daarmee gaat het over het voortrazen van de tijd, dat alles maar voorbijgaat, het gaat over de vergankelijk, dat je vroeg of laat van alles en iedereen afscheid moet nemen.

En dat gevoel ken ik natuurlijk wel.

Dat maakt dat er iets in mij meetrilt.

Ik denk wel eens: een goed liedje gaat niet alleen over waar het letterlijk over gaat in de tekst, een goed liedje gaat over méér.

Een goed liedje laat van alles en nog wat resoneren.

En dat doet de tekst van ‘Voor m’n dochtertje’.

Mits goed vertolkt, natuurlijk.

Want dat ik er zo geraakt was, kwam natuurlijk niet in de laatste plaats door de uitvoering van Cox.

Hij is in staat om een tekst zo te brengen, zo te acteren, zo tot leven te wekken, dat je erin meegaat.

Iets dat bepaald niet elke zanger gegeven is.

En dan moet een zanger, of wie dan ook, bij mij ook nog een soort hobbel over. Want zo los zitten mijn tranen niet.

Ik kan akelig nieuws, rampen, sterfgevallen en crematies doorstaan zonder dat er iets over mijn wagen stroomt. Ik ben dan best geraakt, maar tranen, nee.

Zodra ik mijn ogen voel prikken, voel ik ook een verhoogd zelfbewustzijn meekomen.

Dan zie ik mezelf zitten, of staan, en vraagt die afsplitsing van mezelf zich af: ‘Ga jij echt huilen?’

Dat maakt het janken er niet makkelijker op.

Maar voor een dochtertje dat ik niet heb, dat dus ook niet het huis uit gaat, bezongen door Gerard Cox, ben ik blijkbaar weerloos.

SPEELLIJST

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Voor m’n dochtertje – Gerard Cox

JUBILEUMCONCERT JOKE BRUIJS

Montage van concert in De Doelen van 25 juni 2017 waarmee zangeres Joke Bruijs haar 50-jarig artiestenjubileum luister bijzette.

3. Taking a chance on love – Joke Bruijs

4. Doelloos langs de Maas - Joke Bruijs

5. With a little help from my friends – Joke Bruijs & Madeline Bell

6. All the way – Joke Bruijs & Frits Landesbergen

7. Okido – Joke Bruijs

8. There’s no business like show business – Joke Bruijs

9. Whatever Lola wants – Joke Bruijs

10. Round rock riff - North Sea Symphonic Big Band Orchestra

11. Langs de Maas – Gerard Cox

12. En altijd komen er schepen - Joke Bruijs

13. Ali Cyaankali - Joke Bruijs

14. Young at heart - Joke Bruijs

AANKONDIGINGEN

15. Americanas – Metropole Orchestra Big Band