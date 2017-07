North Sea Jazz zeker tot 2022 in Rotterdam

Het meerdaagse muziekfestival North Sea Jazz blijft zeker tot en met 2022 aan Rotterdam verbonden. Dat is vrijdag bekend gemaakt.

Er gingen geruchten dat het muziekfestival zou verkassen naar Amsterdam of zou terugkeren in Den Haag. "Maar daar is niets van waar", zegt festivaldirecteur Jan Willem Luyken. "We zijn heel happy in Rotterdam. Al jaren. De samenwerking met de gemeente en alle mensen in de stad is prima. We willen hier nooit meer weg."

Ook wethouder Langenberg is blij met een langer verblijf van het NSJ in Rotterdam. "Het festival bewijst zich al jaren als één van de iconische, Rotterdamse evenementen met internationale uitstraling. Het festival is steeds dieper geworteld in de stad."

Sinds 2006 in Rotterdam

Het festival werd voor het eerst georganiseerd in 1975 in Den Haag, door zakenman en jazzliefhebber Paul Acket. In 2006 werd het festival voor het eerst in Ahoy gehouden, omdat de locatie in Den Haag te klein was, na een sloop van een deel van het World Forum Convention Center.