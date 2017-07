APM weer helemaal operationeel na cyberaanval

De computerproblemen bij de terminals van APM in de Rotterdamse haven zijn definitief voorbij. Vrijdagmorgen werden ook de werkzaamheden bij APM II hervat. Eind vorige week werden de eerste werkzaamheden bij APM I opgestart.

APM werd vorige week woensdag getroffen door een variant van het Petya-virus. Daardoor werden de computers onbruikbaar.

Schepen moesten uitwijken naar andere containerterminals in Rotterdam. Ook zijn er schepen naar andere havens gevaren om gelost te kunnen worden.

In de dagen na de cyberaanval werden bij APM I schepen handmatig gelost. De tweede terminal van APM is volledig computergestuurd en kon niet daardoor eerder in gebruik worden genomen.

Hoe groot de schade is van de cyberaanval bij APM zegt moederbedrijf Maersk niet.