Organisator WPT: 'Mislopen finale Oranje zullen we echt merken'

WPT WPT

Bart Volkerijk, voorzitter van het organisatiecomité van het World Port Tournament, vreest dat het missen van de finale door de Nederlandse honkballers zal leiden tot slecht gevulde tribunes tijdens het slotweekend van het toernooi. ''Het Rotterdams publiek is buitengewoon kritisch'', weet Volkerijk. ''Die bepalen op het laatste moment of ze wel of niet naar een wedstrijd gaan. Dat zullen we echt gaan merken aan het aantal mensen dat in het stadion zal zijn.''