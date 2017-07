Familie teleurgesteld na vrijspraak voor Rotterdamse taximoord

"Zeer teleurstellend, maar de familie moet ermee leren leven", zegt Ronald Denz, de broer van de doodgeschoten taxichauffeur Gerard Denz. Donderdag werden de twee verdachten vrijgesproken van de roofmoord in hoger beroep.

Gerard Denz (52) was als taxichauffeur aan het werk, toen hij in februari 2004 werd doodgeschoten in de Van Oosterzeestraat in Rotterdam-West.

De moord bleef lang onopgelost, maar in 2012 pakte het Rotterdamse Cold Case-team de zaak weer op, na de verklaring van een stiefbroer van de twee verdachten. De broers Dayni en David F. werden door de rechter in Rotterdam veroordeeld tot 10 jaar cel.

De broers werden eerder veroordeeld voor andere gewelddadige taxiberovingen in Rotterdam.

Hoger beroep

Het gerechtshof in Den Haag heeft hen nu vrijgesproken, omdat de rechters de verklaringen van de stiefbroer en een andere getuige niet genoeg vonden voor een veroordeling.

"We kunnen niet anders dan de uitspraak van het gerechtshof respecteren in ons land", zegt Ronald Denz, die zelf advocaat is. "Dat doen we ook, met veel pijn en verdriet."

Denz: "Het kon met deze zaak twee kanten op. De rechtbank oordeelde eerder met deze verklaringen dat er wél genoeg bewijs was. Dat maakt de zaak zo cru en bizar voor de nabestaanden. Want het Hof had op basis van hetzelfde dossier ook wél tot een bewezenverklaring kunnen komen. "

Verjaardag

Het nieuws van de vrijspraak van de twee verdachten kwam op de dag dat Gerard Denz 66 jaar zou zijn geworden.

"We kregen te horen dat de uitspraak op de verjaardag van mijn broer zou zijn tijdens de laatste zittingsdag", vertelt Ronald Denz. "Mijn neefje, zijn zoon dus, zat toen naast me. Hij zei toen tegen me dat het maar te hopen was dat het een welgevallige uitspraak zou zijn. Maar dat is dus niet het geval geworden."

Er bestaat nog de mogelijkheid dat het Openbaar Ministerie naar de Hoge Raad stapt. Daarover is nog geen contact geweest met de nabestaanden, volgens Denz.