Alles over North Sea Jazz in Rijnmond Nu

NSJ

Rijnmond Nu is in het laatste uur tussen 18 en 19 uur in de Zomerstand, de komende periode. En hoe kun je beter in die sfeer komen dan met het North Sea Jazz Festival??

Het is alweer de 42e editie van NSJ, dat ooit in het Haagse begon. Maar inmiddels is de standplaats van het jazzfestival alweer een paar jaar in Rotterdam! In Ahoy. Ook komend weekend kun je als liefhebber je laven aan alle vormen van Jazz. En daar zijn vele vormen van! Vanavond gelijk al een mooie line-up: Steve Winwood, Grace Jones, Lee Ritenour & Dave Grusin, Typhoon, Jamie Lidell, Wayne Shorter... Heb je vanavond leuke foto's van het festival? Twitter 'm met #RijnmondNu ! RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Door: Ruud de Boer Correctie melden