Winst in Koninginnenrit Giro voor Brand

Wielrenster Lucinda Brand heeft de koninginnenrit in de Giro Rosa gewonnen. Na een solo kwam de Dordtse als eerste over de streep. Het roze blijft om de schouders van Anna van der Breggen.

De 28-jarige Brand wist de gevluchte Tetjana Riabtsjenko in de afdaling van de Cuccaro Vetere in te halen. De eerste plek gaf de renster van Team Sunweb niet meer uit handen. Het is voor de oud-Nederlands kampioen de eerste etappeoverwinning in de Ronde van Italië voor de vrouwen.

Olympisch kampioene Anna van der Breggen blijft in het roze. Zondag is de laatste etappe van de wielerkoers..