Meisje bijna verdronken in zwembadje

Ambulance Rotterdam-Rijnmond (archieffoto)

Een twee-jarig meisje is vrijdag aan het einde van de middag bijna verdronken in een zwembadje in Rotterdam-Ommoord. De hulpdiensten rukten uit na een melding dat de peuter onder water was gevonden aan het Christoffelkruid.

Omstanders waren al begonnen met reanimeren. Personeel van de traumahelikopter en ambulance namen het daarna over. Met succes. Het meisje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze er nu aan toe is.