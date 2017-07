Nieuwkoop neemt rugnummer 2 over van Karsdorp

Bart Nieuwkoop speelt vanaf komend seizoen met rugnummer 2 bij Feyenoord. Dat blijkt uit de indeling van de rugnummers die de Stadionclub vrijdagmiddag heeft gepubliceerd.

Nieuwkoop neemt het rugnummer over van Rick Karsdorp, die recent een transfer maakte naar AS Roma. Het rugnummer 4 van Terence Kongolo is nog niet opnieuw uitgedeeld.

Ook nummer 11 (voorheen Eljero Elia) is nog niet toegewezen aan een andere speler. Het is nogmaals een indicatie dat technisch directeur Martin van Geel duidelijk nog niet klaar is op de transfermarkt.

Rugnummers Feyenoord seizoen 2017/2018

Doelman Rámon ten Hove, die vanuit Feyenoord Academy doorstroomt naar de eerste selectie, heeft rugnummer 30 gekregen. Ook Dylan Vente (34), Tyrell Malacia (35), Jordy Wehrmann (37) en Cheick Touré (39) hebben een vast rugnummer gekregen.

Zie hieronder de volledige lijst van de selectie van Feyenoord tot zover:

1. Kenneth Vermeer

2. Bart Nieuwkoop

3. Sven van Beek

5. Marko Vejinovic

6. Jan-Arie van der Heijden

7. Jean-Paul Boëtius

8. Karim El Ahmadi

9. Nicolai Jørgensen

10. Tonny Vilhena

12. Het legioen

14. Bilal Basaçikoglu

15. Lucas Woudenberg

17. Kevin Diks

18. Miquel Nelom

20. Renato Tapia

21. Sofyan Amrabat

22. Justin Bijlow

23. Jari Schuurman

25. Brad Jones

27. Simon Gustafson

28. Jens Toornstra

29. Michiel Kramer

30. Rámon ten Hove

31. Wessel Dammers

32. Calvin Verdonk

33. Eric Botteghin

34. Dylan Vente

35. Tyrell Malacia

36. Emil Hansson

37. Jordy Wehrmann

38. Gustavo Hamer

39. Cheick Touré

40. Mo El Hankouri