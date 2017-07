Ook Rotterdamse motoragenten bij G20-top in Hamburg

De Rotterdamse politie heeft meerdere manschappen naar Hamburg gestuurd. Volgens een woordvoerder zijn er 40 - vooral Nederlandse motoragenten- naar de Duitse havenstad gestuurd.

Daar zitten ook vier agenten van de Eenheid Rotterdam bij. Op Twitter hebben ze zelf wat filmpjes gezet over hun inzet in Hamburg.

(De Nederlandse agenten komen vanaf 1:00 in beeld)

Volgens een woordvoerder van de politie worden de Nederlandse agenten ingezet bij het vervoer van de wereldleiders.

De G20 is een bijeenkomst van de 20 rijkste industriële landen. Onder meer de Amerikaanse president Trump en zijn Russische collega Poetin zijn er bij.

De G20-Top is omgeven door rellen. Demonstranten protesteren tegen kapitalisme, sociale ongelijkheid en globalisering. Uit beelden van de Nederlandse eenheid blijkt dat er talloze auto's in de straten in Hamburg in brand staan. Van de demonstranten raakten er elf zwaar gewond toen ze van een muur afvielen.