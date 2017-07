North Sea Jazz: late Grace Jones ontvangen met fluitconcert

In Ahoy in Rotterdam is vrijdag het muziekfestival North Sea Jazz begonnen. Op de openingsavond zijn er optredens van artiesten als Joss Stone, Usher en Typhoon.

De sfeer zat er al meteen goed in:



Sommige artiesten doen nét even dat extra stapje voor het publiek. Maar op tijd komen hoort daar niet bij.



Sommige artiesten gaan al heel lang mee

North Sea Jazz is niet alleen maar Jazzmuziek. Maar dit instrument komt toch wel wat onverwacht

Vrijdag maakte de organisatie van North Sea Jazz bekend dat het festival ook de komende vijf jaar aan Rotterdam verbonden blijft.