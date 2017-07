Rotterdam weer een weekend lang Jazz-hoofdstad van Nederland

North Sea Jazz

In Ahoy in Rotterdam is vrijdag het muziekfestival North Sea Jazz begonnen. Op de openingsavond zijn er optredens van artiesten als Joss Stone, Usher en Typhoon.

De sfeer zat er al meteen goed in:



Vrijdag maakte de organisatie van North Sea Jazz bekend dat het festival ook de komende vijf jaar aan Rotterdam verbonden blijft.