Jarenlange mishandeling van elf kinderen: werkstraf geëist

Gerechtshof

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een werkstraf van 240 uur geëist tegen een echtpaar in Oud-Beijerland voor de stelselmatige mishandeling van elf kinderen. De zaak loopt al sinds 2011. Het oudste kind was toen 13 jaar.

Het gaat om negen kinderen van het echtpaar en twee neefjes die door de verdachten werden opgevoed. De ouders zijn in 2005 en 2007 vanuit Somalië naar Nederland gekomen. De zaak kwam aan het rollen toen een van de kinderen op school vertelde over de mishandeling. Daarop werd het meldpunt kindermishandeling ingeschakeld. Dat deed vervolgens aangifte bij de politie. Uit onderzoek bleek dat alle kinderen littekens of brandwonden hadden. Twee van hen waren ook besneden. Volgens een van de dochters werden ze dagelijks geschopt en geslagen. Daarbij werden soms ook een zweep en een hete pan gebruikt. Vrijspraak

De ouders hebben altijd ontkend dat ze hun kinderen hebben mishandeld. De rechter De ouders hebben altijd ontkend dat ze hun kinderen hebben mishandeld. De rechter sprak de verdachten in 2014 vrij , vanwege een gebrek aan bewijs. Er was 20 maanden cel geëist. Volgens de rechter was er zeker sprake van mishandeling, maar zaten er tegenstrijdigheden in de verklaringen van de slachtoffers. Justitie was het niet eens met de de uitspraak van de rechter en ging in hoger beroep. Deskundigen

Op verzoek van het Openbaar Ministerie hebben deskundigen verder onderzoek gedaan naar de verklaringen van de kinderen. Ook al komen de verklaringen niet altijd helemaal overeen met elkaar, toch is er genoeg bewijs voor de mishandeling, zegt justitie. Op verzoek van het Openbaar Ministerie hebben deskundigen verder onderzoek gedaan naar de verklaringen van de kinderen. Ook al komen de verklaringen niet altijd helemaal overeen met elkaar, toch is er genoeg bewijs voor de mishandeling, zegt justitie. Volgens de advocaat-generaal van het OM is het belangrijkste dat wordt erkend dat de ouders schuldig zijn aan de mishandeling. De kinderen zijn al in 2012 uit huis geplaatst.