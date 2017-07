Probleemlift Ommoord nog steeds niet gerepareerd

Arrheniustoren

Bewoners van de Arrheniustoren in Rotterdam-Ommoord zitten met de handen in het haar. De lift voor de oneven nummers is al een week stuk. Vandaag is gebleken dat hetnog tot ongeveer woensdag duurt voordat de lift werkt.

Eerder deze week trokken de bewoners van de flat aan de bel over de probleemlift. In de flat wonen veel mensen met een scootmobiel en ondanks de 'tilservice' die woningcorporatie Havensteder heeft geregeld, kunnen veel mensen al een week hun flat niet uit. Vrijdag zou de flat gemaakt zijn, maar de liftmonteur stelde vast dat er meer kapot was dan aanvankelijk werd gedacht. "Een veiligheidssysteem is kapot", zegt een woordvoerder van Havensteder. "En de veiligheid van onze bewoners gaat toch boven alles." De ingestelde tilservice gaat voorlopig door, laat de corporatie weten. Ook wordt gekeken of het liftsysteem aangepast kan worden. Nu is er een lift voor de even verdiepingen en een lift voor de oneven verdiepingen. Er wordt gekeken of beide liften niet op alle verdiepingen kunnen stoppen. "Maar dat is nog geen gelopen zaak", zegt Havensteder.